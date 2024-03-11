Песков: призывы к переговорам столкнулись с жестким отрицанием киевского режима

Киевский режим занял позицию жесткого отрицания по теме переговоров. С категоричной позицией властей Украины сталкиваются все призывы на этот счет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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