Глава БАПОР: цель Израиля - переправить палестинцев из сектора Газа в Египет

Власти Израиля пытаются добиться массового переселения палестинцев из сектора Газа, считает руководитель ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает Al Jazeera.
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