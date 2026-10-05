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Тульские новости

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В регионе продолжается запуск тепла

В регионе продолжается запуск тепла

Уже запущены 503 из 657 котельных, тепло подано в 330 социальных учреждений и 2 534 многоквартирных дома.

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