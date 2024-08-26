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В Татарстане стартовала профилактическая операция «Внимание – дети!»

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 26 августа по 8 сентября 2024 года в Республике Татарстан проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» За 7 месяцев 2024 года на дорогах республики зарегистрировано 225 ДТП, в которых 8 детей погибли и 242 были травмированы (АППГ: 235-7-251).

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