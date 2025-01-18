Руководители Касимовского округа рассказали о плюсах объединения

Объединение Касимова и Касимовского района в единый муниципальный округ призвано ускорить развитие территории, улучшить качество жизни жителей и создать более комфортные условия для реализации проектов и привлечения инвестиций.
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