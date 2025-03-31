Вот это любовь к чистоте

Женщины способны на многое ради идеальной чистоты в доме. Даже рискнуть собственной жизнью. В одном из дворов Москвы хозяйка квартиры в многоэтажном доме решила во что бы то ни стало помыть окна с внешней стороны.
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