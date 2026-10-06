Кремлёв: конфликты между боксёрскими организациями создают искусственные ограничения для спортсменов

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что разногласия между международными боксёрскими организациями не должны создавать ограничения для спортсменов.
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