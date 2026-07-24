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Парламентская газета

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Минэкономразвития: В 2026 году в САР России переехало 123 организации

Минэкономразвития: В 2026 году в САР России переехало 123 организации

С начала 2026 года в специальные административные районы (САР) переехало 123 организации. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев на пленарном заседании в Совете Федерации 24 июля.

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