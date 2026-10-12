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После ареста и реабилитации: что происходит с Бритни Спирс и кто помогает певице вернуться к нормальной жизни

После ареста и реабилитации: что происходит с Бритни Спирс и кто помогает певице вернуться к нормальной жизни

В начале октября Бритни Спирс показала фотографии из необычной семейной поездки. Певица посетила парк развлечений Dollywood в Теннесси вместе с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом.

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