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Закон и Порядок

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NYT сообщает о перехвате Россией инициативы на поле боя

NYT сообщает о перехвате Россией инициативы на поле боя

NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя Российские силы перехватили инициативу на большей части поля боя в критический момент для Киева, пишет газетаФото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление ее сил под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.

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