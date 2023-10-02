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Кто умер в этот день: 2 октября

Кто умер в этот день: 2 октября

2 октября ушли из жизни советский юморист Роман Карцев, писатель и режиссер Василий Шукшин. Советский артист эстрады, юморист, народный артист России Роман Карцев (настоящая фамилия – Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе.

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