Кто умер в этот день: 2 октября

2 октября ушли из жизни советский юморист Роман Карцев, писатель и режиссер Василий Шукшин. Советский артист эстрады, юморист, народный артист России Роман Карцев (настоящая фамилия – Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе.
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