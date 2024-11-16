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Офицер ВСУ: Наши выпрыгивают и бегут из окопов, когда видят там русского

Офицер ВСУ: Наши выпрыгивают и бегут из окопов, когда видят там русского

Своим нынешним успехам ВС РФ обязаны новой тактике, которая была задействована менее года назад. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на условиях анонимности киевскому изданию «Бабель» рассказал собеседник, представленный как офицер ВСУ с опытом работы в штабе бригады.

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