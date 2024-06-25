Я вот лично в отношении именно этой дамы очень долго ждала крутых мер. Спасибо, дождалась)) (Кстати, обратите внимание на ноготки мадам.
Папочка с именами "уголовников" пухнет как на дрожжах
Комментарии
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Юрий Волков
Это ж по разнарядке производилось между приближёнными. А кто может быть более приближенным чем с фамилией ***** ман?
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7 мин.
Юрий Волков
Из Израиля выдачи нет... тем более денег🤭
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5 мин.
NД
Nina Данилова
Автор откуда это дерьмо откопал,ведь если посмотреть то маловато их огромная вонючая куча
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4 мин.
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