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Быть или не быть QR-кодам в России? Комментарий Георгия Бовта

Быть или не быть QR-кодам в России? Комментарий Георгия Бовта

Вокруг законопроектов о QR-кодах происходят странные политические и информационные манипуляции, которые могут означать, что в политических верхах нет ни единства по этому вопросу, ни политической смелости, чтобы принять их и приступить к исполнению, считает политологСовет Госдумы направил законопроекты правительству, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте, в рассылку для сбора отзывов, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

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