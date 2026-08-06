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ИА Регнум

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Запоздалый набат. Украинцы грезили о ракетах, а добились разгрома экономики

Запоздалый набат. Украинцы грезили о ракетах, а добились разгрома экономики

Практически сразу после заключения сделки между Ираном и США о прекращении огня на шестьдесят дней с украинской стороны начали появляться сначала обнадеживающие, а после и вовсе бравурные заявления про некий «перелом» в войне.

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