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Дни Х: в Петербурге стартовал 10-й Форум объединенных культур

Дни Х: в Петербурге стартовал 10-й Форум объединенных культур

Патриарх Кирилл рассказал об опасности искусственного интеллекта, музеи договорились попросить государство уменьшить количество льгот и увеличить финансирование реставрации, а артисты из стран БРИКС приехали спеть дуэтом с российскими звездами.

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