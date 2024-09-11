Дни Х: в Петербурге стартовал 10-й Форум объединенных культур

Патриарх Кирилл рассказал об опасности искусственного интеллекта, музеи договорились попросить государство уменьшить количество льгот и увеличить финансирование реставрации, а артисты из стран БРИКС приехали спеть дуэтом с российскими звездами.
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