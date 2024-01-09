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Рабочий год в Крыму начинается с резкого похолодания и обильных осадков

Рабочий год в Крыму начинается с резкого похолодания и обильных осадков

Новый рабочий год в Крыму начинается с резкого похолодания и обильных осадков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», если накануне вечером на полуострове было 9 градусов тепла, то ночью температура упала до -5 и сегодня днем не поднимется выше 0.

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