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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована крутая фигурка Т-800 из культового фильма «Терминатор 2: Судный д...

Анонсирована крутая фигурка Т-800 из культового фильма «Терминатор 2: Судный д...

Анонсирована крутая фигурка Т-800 из культового фильма «Терминатор 2: Судный день». Она очень дорогаяКомпания Prime 1 Studio анонсировала очень дорогую лицензированную фигурку Эндоскелета Т-800 в масштабе 1/3 из культового фильма 1991 года «Терминатор 2: Судный день».

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