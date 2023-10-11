Анонсирована крутая фигурка Т-800 из культового фильма «Терминатор 2: Судный д...

Анонсирована крутая фигурка Т-800 из культового фильма «Терминатор 2: Судный день». Она очень дорогаяКомпания Prime 1 Studio анонсировала очень дорогую лицензированную фигурку Эндоскелета Т-800 в масштабе 1/3 из культового фильма 1991 года «Терминатор 2: Судный день».