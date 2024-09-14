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Отрывок из книги Эдмунда де Вааля «Письма к Камондо»

Отрывок из книги Эдмунда де Вааля «Письма к Камондо»

В издательстве «Книжники» вышла книга Эдмунда де Вааля «Письма к Камондо». Предки автора были близки с семейством Камондо — династией еврейских финансистов из Константинополя, прозванных «Ротшильдами Востока».

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