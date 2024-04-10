Дело бизнесмена о попытке дать взятку барнаульским чиновникам ушло в суд

Мужчина пытался передать ответственным лицам 37 млн рублей, но его кинул подельник Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего новосибирского бизнесмена, пытавшегося дать взятку барнаульским чиновникам.
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