В России фактическая стоимость заимствований превзошла заявленную

Объединённое кредитное бюро сообщает, что в январе этого года разница между средневзвешенной ставкой по кредитам наличными и полной стоимостью займа составила 6 процентных пунктов: полная стоимость оценивается в 19%, средневзвешенная ставка — 13%.
Объединённое кредитное бюро сообщает, что в январе этого года разница между средневзвешенной ставкой по кредитам наличными и полной стоимостью займа составила 6 процентных пунктов: полная стоимость оценивается в 19%, средневзвешенная ставка — 13%.
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