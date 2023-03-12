Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В России фактическая стоимость заимствований превзошла заявленную

В России фактическая стоимость заимствований превзошла заявленную

Объединённое кредитное бюро сообщает, что в январе этого года разница между средневзвешенной ставкой по кредитам наличными и полной стоимостью займа составила 6 процентных пунктов: полная стоимость оценивается в 19%, средневзвешенная ставка — 13%.

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