В Бурятии из-за нарушения прав детей в лагере возбудили уголовное дело

В Бурятии из-за сообщений в СМИ о нарушениях в детском лагере «Зорька» началась проверка.Следком республики сообщил, что в соцсетях и интернет-изданиях появились публикации о нарушениях прав детей в период отдыха в спортивно-оздоровительном комплексе.
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