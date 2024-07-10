В Бурятии из-за нарушения прав детей в лагере возбудили уголовное дело

В Бурятии из-за сообщений в СМИ о нарушениях в детском лагере «Зорька» началась проверка.Следком республики сообщил, что в соцсетях и интернет-изданиях появились публикации о нарушениях прав детей в период отдыха в спортивно-оздоровительном комплексе.