В Мехико заявили, что готовы принять женщин США, решивших сделать аборт

Столица Мексики готова принять беременных женщин, которые решат сделать аборт, в случае, если прерывание беременности в США будет запрещено законом, заявила глава Министерства здравоохранения Мехико Олива Лопес Арельяно, 18 мая сообщает Infobae.
Столица Мексики готова принять беременных женщин, которые решат сделать аборт, в случае, если прерывание беременности в США будет запрещено законом, заявила глава Министерства здравоохранения Мехико Олива Лопес Арельяно, 18 мая сообщает Infobae.
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