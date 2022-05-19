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В Мехико заявили, что готовы принять женщин США, решивших сделать аборт

В Мехико заявили, что готовы принять женщин США, решивших сделать аборт

Столица Мексики готова принять беременных женщин, которые решат сделать аборт, в случае, если прерывание беременности в США будет запрещено законом, заявила глава Министерства здравоохранения Мехико Олива Лопес Арельяно, 18 мая сообщает Infobae.

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