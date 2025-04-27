В Москве прошел российско-китайский форум молодых ученых, посвященный 80-летию Победы в ВОВ и в войне против японского милитаризма

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- В пятницу в Институте Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/ состоялся российско-китайский форум молодых ученых, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой отечественной войне и в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.