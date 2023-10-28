Джефф Безос показал NASA макет корабля Blue Moon, который доставит людей на Луну Ко...

Джефф Безос показал NASA макет корабля Blue Moon, который доставит людей на ЛунуКомпания Blue Origin продемонстрировала макет посадочного модуля Blue Moon, который, как ожидается, будет готов к полёту на Луну в течение ближайших трёх лет.
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