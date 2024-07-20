Украинская оборона на Донбассе начала разваливаться на части – немецкий аналитик Украинский фронт на Донбассе разваливается сразу в нескольких местах.
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Украинская оборона на Донбассе начала разваливаться на части – немецкий аналитик Украинский фронт на Донбассе разваливается сразу в нескольких местах.
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