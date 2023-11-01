Главком ВСУ Залужный: Конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

Конфликт на Украине зашел в тупик, и украинская армия не сможет добиться прорыва. Об этом в интервью британскому изданию The Economist рассказал Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии