Герхард Бергер оценил Макса Ферстаппена выше Михаэля Шумахера и Айртона Сенны

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1 и экс-глава Toro Rosso Герхард Бергер, который в последнее время был промоутером немецкого чемпионата DTM, назвал трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из Red Bull лучшим гонщиком в истории серии.
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