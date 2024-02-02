Герхард Бергер оценил Макса Ферстаппена выше Михаэля Шумахера и Айртона Сенны

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1 и экс-глава Toro Rosso Герхард Бергер, который в последнее время был промоутером немецкого чемпионата DTM, назвал трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из Red Bull лучшим гонщиком в истории серии.