Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы

Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы

Информационное агентство РИА Новости в материале "Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт" сообщило, что как .

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