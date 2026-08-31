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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Анас: «Шипачев был огромной частью команды в «Динамо» Минск. Он установил столько рекордов, но в то же время очень скромный, не хотел перетягивать внимание на себя»

Сэм Анас высказался об уходе Вадима Шипачева из минского « Динамо ». – Насколько вы опечалены уходом Вадима Шипачева , которому в прошлом году всей командой помогали добираться до рекордной отметки в 1000 очков в КХЛ ? – Шипа был огромной частью нашей команды как на льду, так и вне его.

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