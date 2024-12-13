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На обходе Малых Вязем на ЦКАД в Подмосковье забетонировали последний участок

На обходе Малых Вязем на ЦКАД в Подмосковье забетонировали последний участок

Строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД в Московской области подходит к завершению. Специалисты уже забетонировали последний участок путепровода, который обеспечит сквозной проезд машин, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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