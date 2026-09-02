ИКИ РАН: Солнце продолжает спать, геомагнитная активность низка

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает: солнечная активность остаётся на низком уровне. Последние сутки не принесли значимых событий на Солнце, оно продолжает "спать".
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