Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Ценные иностранные специалисты» не пережили атаки российскими «Кинжалами»

«Ценные иностранные специалисты» не пережили атаки российскими «Кинжалами»

Наверное, это еще не «час расплаты» за украинские игрища с ATACMS в попытках нанести удары по объектам на российской территории.

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