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Партия Вагенкнехт может потерять статус фракции в ландтаге Тюрингии

Партия Вагенкнехт может потерять статус фракции в ландтаге Тюрингии

Не менее девяти членов партии «Союз Сары Вагенкнехт» могут выйти из фракции в ландтаге Тюрингии и, предположительно, из партии, сообщает 4 сентября общественная немецкая телерадиокомпания MDR.

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