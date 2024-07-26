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Против рака может быть эффективна обычная соль

Против рака может быть эффективна обычная соль

Ученые постоянно совершенствуют методы лечения рака. Новое исследование Университета Джорджии в Афинах было сосредоточено на соли, когда успешно использовали наночастицы хлорида натрия для разрушения раковых клеток, сообщает издание.

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