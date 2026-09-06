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Калуга-поиск

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В Калужской области начинается прививочная кампания против гриппа

В Калужской области начинается прививочная кампания против гриппа

В Калужской области стартует прививочная кампания против гриппа. В регионе планируют привить 60% населения, а среди людей из групп риска - не менее 75%.

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