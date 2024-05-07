Таксист спас трехмесячную девочку от нетрезвой матери на Алтае

Женщина не могла удержать ребенка, а после и вовсе заснула. Водитель не смог оставить младенца в беде и отвез пассажиров в полицию В Республике Алтай таксист не остался равнодушным к судьбе младенца, мать которого в нетрезвом виде села в его автомобиль.