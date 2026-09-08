Можно ли заточить кухонный нож газетой? Да, но есть один важный нюанс

Нож действительно может начать резать лучше после нескольких движений по газете. Но причина совсем не в знаменитом «графите из типографской краски».
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