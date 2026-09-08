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TRENDYMEN

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Можно ли заточить кухонный нож газетой? Да, но есть один важный нюанс

Можно ли заточить кухонный нож газетой? Да, но есть один важный нюанс

Нож действительно может начать резать лучше после нескольких движений по газете. Но причина совсем не в знаменитом «графите из типографской краски».

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