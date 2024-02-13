Чемпион Игр Кожевников заявил о наглости IIHF после отстранения России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал предсказуемым решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от участия в турнирах под своей эгидой.
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