В Туле определят лучшего оператора станка ЧПУ в России

24 мая в тульском КБП пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Оператор станка ЧПУ", сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
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