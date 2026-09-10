Реестр повесток: как он работает и что грозит за неявку в военкомат

С ноября 2024 года в России работает единый электронный реестр повесток — централизованная база данных, которая приравнивает электронные вызовы в военкомат к бумажным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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