Стало известно, почему в Пскове плохо работает ливневая канализация

ПСКОВ, 2 августа, ФедералПресс. На этой недели в Псковской области начались дожди. Когда погода испортилась, в областном центре вновь появились проблемы, которые связаны с плохой работой ливневой канализации.
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