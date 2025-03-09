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Газета.ру

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Mash: в зоне СВО военные РФ спасли обгоревшего кота из-под пуль

Mash: в зоне СВО военные РФ спасли обгоревшего кота из-под пуль

В зоне СВО из-под пуль спасли обгоревшего кота Мышку, "ветерана боевых действий", пишет Mash. Как сообщает Telegram-канал, сначала военные ухаживали за животным в зоне боевого соприкосновения, но ему были необходимы лекарства и помощь ветеринара.

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