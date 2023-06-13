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Эксперт Марочко: в районе городов Кременная и Лисичанск ВС РФ отразили три крупные атаки ВСУ

Эксперт Марочко: в районе городов Кременная и Лисичанск ВС РФ отразили три крупные атаки ВСУ

Военнослужащие группировки «Юг» отбили три крупные атаки Вооруженных сил Украины в районе городов Кременная и Лисичанск Луганской Народной Республики.

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