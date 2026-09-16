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Европа столкнется с тяжелыми последствиями отказа от российского газа к 2050 году

Европа столкнется с тяжелыми последствиями отказа от российского газа к 2050 году

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Европейский союз может увеличить импорт газа до 98 % к 2050 году. Такой прогноз содержится в докладе одной из консалтинговых компаний.

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