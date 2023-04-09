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NYT: утечка секретных бумаг Пентагона о состоянии ВСУ показала, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками

NYT: утечка секретных бумаг Пентагона о состоянии ВСУ показала, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками

Произошедшая некоторое время назад утечка секретных документов американского министерства обороны, в которых говорится о состоянии Вооруженных сил Украины, продемонстрировала, что Соединенные Штаты шпионят не только за Российской Федерацией, но и за своими союзниками.

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