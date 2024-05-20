Эрдоган не устоял: предложение Путина сделает Турцию «воротами» в Африку

30K прочитали Похоже, что отношения России и Турции начинают обретать долговременный устойчивый характер, который, возможно, спустя несколько лет уже и не будет зависеть даже от одной лишь фигуры Эрдогана.
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