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Эрдоган не устоял: предложение Путина сделает Турцию «воротами» в Африку

Эрдоган не устоял: предложение Путина сделает Турцию «воротами» в Африку

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Комментарии
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Лев Добрый
Эрдогану верить, себя не уважать!🤠😱👈👀😜
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