Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал победителя в войне на Украине. По его словам, США не удалось добиться перелома в пользу Киева за счёт поставок оружия ВСУ, и стало понятно, что Америка, её ВПК далеко не всесильны: "За последние четыре года мы убедились".
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