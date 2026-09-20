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Царьград

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"За последние четыре года мы убедились": Экс-аналитик ЦРУ назвал победителя в войне на Украине

"За последние четыре года мы убедились": Экс-аналитик ЦРУ назвал победителя в войне на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал победителя в войне на Украине. По его словам, США не удалось добиться перелома в пользу Киева за счёт поставок оружия ВСУ, и стало понятно, что Америка, её ВПК далеко не всесильны: "За последние четыре года мы убедились".

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