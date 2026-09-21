Hot Wheels: Infinite Rush: Обзор вымученной попытки скопировать Forza Horizon

Для итальянского коллектива Milestone, ежегодно выпускающего по несколько гоночных игр, Infinite Rush — третья попытка перенести в цифровой формат «вселенную» игрушечных машинок Hot Wheels.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым