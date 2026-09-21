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Hot Wheels: Infinite Rush: Обзор вымученной попытки скопировать Forza Horizon

Hot Wheels: Infinite Rush: Обзор вымученной попытки скопировать Forza Horizon

Для итальянского коллектива Milestone, ежегодно выпускающего по несколько гоночных игр, Infinite Rush — третья попытка перенести в цифровой формат «вселенную» игрушечных машинок Hot Wheels.

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