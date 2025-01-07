Nvidia помогает гуманоидным роботам учиться с помощью инструкций Apple Vision Pro

Робототехника стала основой стратосферного роста компании Nvidia в последние годы. Когда в марте прошлого года производитель чипов анонсировал GR00T, это было воспринято как переломный момент в развитии человекоподобных роботов.
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